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قائد الثورة: الشهيد إيرلو کان حالة فريدة من نوعها

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى قبل ظهر يوم السبت جمعٌ من مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلاميّة مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

العالم ـ ایران

وعلى هامش لقاءه مع مسؤولي البلاد وسفراء الدول الاسلامية، قال قائد الثورة الاسلامية في لقاء مع أسرة الشهيد أيرلو: نتمنى أن يعلي الله من درجاته، الشهيد أيرلو كان حالة فريدة من نوعها في اليمن. كل خدماته وأعماله الصالحة كانت مميزة و فريدة من نوعها.

كما والتقى قائد الثورة الامام خامنئي مع عوائل الشهداء علی‌وردی وعجميان.

واستشهد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن حسن ايرلو، في ديسمبر عام 2021 متأثرا بإصابته بكورونا، والشهيد إيرلو كان قد اصيب بهجوم كيمياوي اثناء الحرب المفروضة (التي شنها نظام صدام على ايران)، واصيب بفيروس كورونا في اليمن.

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