الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى.. وحماس تعلق

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وخلعت تمديدات الكهرباء فيه، كما خلعت بواباته.

وأظهرت مقاطع فيديو الخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال بمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامها له.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة ان اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بمثابة تخط جديد للخطوط الحمراء وإمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها وخاصة المسجد الأقصى.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني لضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.