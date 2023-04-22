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القوات المسلحة السودانية في بيان: أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع إنتهازي في تاريخ البلاد

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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