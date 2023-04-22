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سوريا تطالب امريكا بوقف دعم الإرهاب والانسحاب من أراضيها فوراً

سوريا تطالب امريكا بوقف دعم الإرهاب والانسحاب من أراضيها فوراً
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تابعت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا.

وأضافت الوزارة: إن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.

وتابعت الوزارة: إن سوريا تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.

وقالت الوزارة: إن سوريا تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً.

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سوريا تطالب امريكا بوقف دعم الإرهاب والانسحاب من أراضيها فوراً

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