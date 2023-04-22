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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره الباكستاني تناولت العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد وابرز القضايا الاقليمية والدولية

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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