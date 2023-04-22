السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني:

أمير عبداللهيان يؤكد استعداد طهران لتعزيز العلاقات مع إسلام اباد

أمير عبداللهيان يؤكد استعداد طهران لتعزيز العلاقات مع إسلام اباد
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني بلاويل زرداري بوتو العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد وابرز القضايا الاقليمية والدولية.

العالم ـ ايران

وهنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بمناسبة عيد الفطر، وأعرب حسين أميرعبداللهيان عن ارتياحه لتطوير التعاون الحاصل بين البلدين، مؤكدا استعداد طهران لتعزيز العلاقات وإزالة بعض العقبات.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين البلدين ، أضاف وزير الخارجية: نظرا لسياسة الحكومة المبنية على التعامل البناء مع دول الجوار، تولى الجمهورية الاسلامية اهتماما خاصا للعلاقات مع اسلام اباد.

من جهته أكد بيلاوال بوتو زارداري وزير خارجية باكستان على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين نظرا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها ايران في المنطقة.

كما ناقش وزراء خارجية ايران وباكستان، العلاقات بين طهران والرياض وقضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك إحلال السلام في أوكرانيا. كما اعرب الجانبان عن قلقهما أزاء تطورات الأحداث في السودان.

تصنيف :

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية إيران والإمارات يتصلان هاتفياً ويؤكدان على تطوير العلاقات

أمير عبداللهيان يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

محادثات هاتفية بين امير عبداللهيان ونظيره القطري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقطة تواصل شاهد.. دعوة العلامة الغريفي وتعليقات نشطاء البحارنة

البوصلة حكومة نتنياهو.. وتوسيع الاستيطان

بالفيديو... دول أجنبية تبدأ إجلاء رعاياها من السودان وسط استمرار القتال

دول عربية تواصل إجلاء رعاياها من السودان

وزير الدفاع اليمني: البحر الأحمر وباب المندب منطقة يمنية خالصة

حماس تعلق على اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة