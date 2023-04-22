أمير عبداللهيان يؤكد استعداد طهران لتعزيز العلاقات مع إسلام اباد

العالم ـ ايران

وهنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بمناسبة عيد الفطر، وأعرب حسين أميرعبداللهيان عن ارتياحه لتطوير التعاون الحاصل بين البلدين، مؤكدا استعداد طهران لتعزيز العلاقات وإزالة بعض العقبات.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين البلدين ، أضاف وزير الخارجية: نظرا لسياسة الحكومة المبنية على التعامل البناء مع دول الجوار، تولى الجمهورية الاسلامية اهتماما خاصا للعلاقات مع اسلام اباد.

من جهته أكد بيلاوال بوتو زارداري وزير خارجية باكستان على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين نظرا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها ايران في المنطقة.

كما ناقش وزراء خارجية ايران وباكستان، العلاقات بين طهران والرياض وقضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك إحلال السلام في أوكرانيا. كما اعرب الجانبان عن قلقهما أزاء تطورات الأحداث في السودان.