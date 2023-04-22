الجهاد الإسلامي:الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته تجاه الأقصى

العالم - فلسطين

وقال سلمي، في تصريح صحفي: إن "مصلى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى"، مشدّدًا على أنه لن تفلح كل محاولات الاحتلال السيطرة عليه أو التحكم فيه.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته تجاه المسجد الأقصى بكل ساحاته ومصلياته وقبابه ومدارسه، والمساس بالأقصى والمقدسات ستكون له تداعيات كبيرة في المنطقة".

كما وشدّد سلمي، على أن الشعب الفلسطيني سيبقى بكل مكوناته يقظاً من محاولات تدنيس الأقصى ومن مخططات الاحتلال التي تستهدفه، والشعب الفلسطيني مستعد للدفاع عن الاقصى والقدس بكل ما يملك.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وقامت بعمليات تخريب واسعة فيه.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وخلعت تمديدات الكهرباء فيه، كما خلعت بواباته.

وأظهرت مقاطع فيديو توثيق للخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال بمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامها له.