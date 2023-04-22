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النخالة يعرب لوزير الخارجية الايراني عن تهانيه للحكومة والشعب الايراني بالعيد السعيد وتحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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