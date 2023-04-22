أمير عبداللهيان يؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة

العالم ـ ايران

وأعتبر أمير عبداللهيان تركيز قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة عيد الفطر على قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني والتطورات الحالية على الساحة الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني، والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في شهر رمضان الكريم بأنه يشكل رأسمالا مهما.

وأكد في اتصاله مع النخالة استمرار الدعم السياسي والمعنوي من جانب ايران للشعب والمقاومة الفلسطينية على طريق تحرير فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، أعرب النخالة عن تهانيه للحكومة والشعب الايراني بالعيد السعيد وتحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي.

وأشار النخالة إلى ان وحدة الشعب الفلسطيني في دعم القدس والقضية الفلسطينية والانتصارات التي تحققت في السنوات الأخيرة واعرب عن تثمينه وتقديره للدعم الذي توليه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم