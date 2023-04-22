السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع النخالة:

أمير عبداللهيان يؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة

أمير عبداللهيان يؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان محادثات هاتفية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة هنأ فيها المقاومة والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك.

العالم ـ ايران

وأعتبر أمير عبداللهيان تركيز قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة عيد الفطر على قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني والتطورات الحالية على الساحة الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني، والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في شهر رمضان الكريم بأنه يشكل رأسمالا مهما.

وأكد في اتصاله مع النخالة استمرار الدعم السياسي والمعنوي من جانب ايران للشعب والمقاومة الفلسطينية على طريق تحرير فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، أعرب النخالة عن تهانيه للحكومة والشعب الايراني بالعيد السعيد وتحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي.

وأشار النخالة إلى ان وحدة الشعب الفلسطيني في دعم القدس والقضية الفلسطينية والانتصارات التي تحققت في السنوات الأخيرة واعرب عن تثمينه وتقديره للدعم الذي توليه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يؤكد استعداد طهران لتعزيز العلاقات مع إسلام اباد

وزيرا خارجية إيران والإمارات يتصلان هاتفياً ويؤكدان على تطوير العلاقات

أمير عبداللهيان يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحوثي: وعود السعودية بشأن اليمن تحتاج الى الخطوات العملية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-04-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-04-2023

في اتصال هاتفي مع النخالة: أمير عبداللهيان يؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-04-2023

ملخص مع الحدث ما وراء الايحاء الامريكي بالحزم ازاء معارضته عودة سوريا للجامعة العربية؟