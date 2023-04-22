اختراق موقعين الكترونيين في كيان الاحتلال بهجوم سيبراني

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، إن المجموعة التي يطلق عليها 'انونيموس السودان'، تمكنت من اختراق موقع شركة الكهرباء الإسرائيلية، قبل أن يعود للعمل بعد وقت قصير في أعقاب صد الهجوم من قبل مختصين.

وأسقطت هذه المجموعة الموقع الإلكتروني لمطار 'بن غوريون'، وسْطَ محاولاتٍ لاستعادتِه من قبلِ القائمين عليه.

وذكرت الصحيفة أن الهجمات الإلكترونية ضد الكيان الإسرائيلي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

هذا ونفذت استهدافات مؤخراً ضد مواقعَ إلكترونية لجامعات وبنوك، ووزارتي الصحةِ والتعليم، بالإضافة إلى الشرطة وشركات الحافلات والقطارات في كيان الاحتلال.