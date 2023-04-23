واشنطن وعرقلة جهود السلام في اليمن 

العالم – المشهد اليمني



واشار المشاط في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك الى ان واشنطن تسعى لعرقلة جهود السلام ولا تريد حلحلة الملفات الإنسانية مشددا على انه ليس من مصلحة الرياض والمنطقة الرضوخ للضغوط الأمريكية، مضيفا أن الرضوخ للضغوط والمساعي الأمريكية سيكون على حساب دول العدوان وسيجلب لها الدمار وعدم الاستقرار.

الى ذلك قال الوزير اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم خلال زيارة للمرابطين بالقرب من البحر إن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والمياه الإقليمية لليمن هي منطقة يمنية خالصة وان السيادة عليها كاملة واليمن كفيلة بتوفير الحماية اللازمة لها، وتأمين الملاحة الإقليمية والدولية.

مشيرا الى أن الأوضاع اليوم، وفي هذه المرحلة، تتجه إلى التهدئة والوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النوايا لقادة تحالف العدوان مع ما تم التفاهم عليه مع القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والالتزام بهذه التفاهمات لمصلحة المنطقة وشعوبها، وفي المقدمة المصالح الإقليمية والدولية.

وأحيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك في ظل استمرار الحصار والعدوان للعام التاسع على التوالي، مؤكدين أن ذلك لن يحول دون فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الدور الامريكي بشان السلام في اليمن؟ ولماذا تعمل واشنطن على عرقلة جهود السلام؟ وماذا عن سواحل ومياه اليمن الاقليمية؟ وهل هناك وعود من قبل دول العدوان على الخروج من الجزر والسواحل اليمنية؟

كما يبحث البرنامج في اتهام الرئيس المشاط واشنطن بعرقة جهود السلام في اليمن، ما هو الهدف الامريكي من ذلك؟ وماذا عن التصريحات الامريكية التي تتحدث عن السلام في اليمن وتقول ان واشنطن هم من دعمت واييدت هذا التوجه؟ وكيف يمكن تفسير الدور الامريكي في اليمن بشكل عام؟ ولماذا تتمسك واشنطن بحكومة مايسمى بالمجلس الرئاسي مع علمها انها لا تقدم ولا تاخر وليس لها دور؟

كما يتطرق البرنامج في سبب عودة ما يسمى بالمجلس الرئاسي الى عدن وهل هي عودة دائمة ام فقط مجرد زيارة؟ ماذا عن التصريحات بشان المفاوضات مع السعودية ومتى سيتم عقد لقاءات اخرى؟وماذا عن تصريحات وزير الدفاع في حكومة صنعاء الذي تحدث عن وجود خطوات ايجابية في طريق السلام؟ وماذا عن تاكيده على حفظ سيادة اليمن على الجزر والسواحل والمياه الاقليمة؟وهل هناك موشر على قبول دول العدوان الخروج من جزر وسواحل اليمن وهل هو كما كان؟

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