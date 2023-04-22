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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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وزير الخارجية التركي يعرب لنظيره الايراني خلال هذا الاتصال عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر مؤكدا مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين
وزير خارجية ايران يعلن باتصال هاتفي مع نظيره التركي موافقة طهران على انشاء مكتب لرعاية المصالح الايرانية في ألبانيا عبر تركيا مثمنا جهود أنقرة
مراسل العالم: انفجارات عنيفة مع تصاعد لألسنة النيران في الخرطوم بحري
وحدة من القوات المسلحة السورية تتصدى لاعتداء إرهابي بريف درعا الشمالي ما أدى لاستشهاد أحد عناصرها ومقتل إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين
النخالة يعرب لوزير الخارجية الايراني عن تهانيه للحكومة والشعب الايراني بالعيد السعيد وتحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي
أمير عبداللهيان اكد في اتصاله مع النخالة استمرار الدعم السياسي والمعنوي من جانب ايران للشعب والمقاومة الفلسطينية على طريق تحرير فلسطين
أمير عبداللهيان أعتبر تركيز قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة عيد الفطر على قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني بأنه يشكل رأسمالا مهما
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي هنأ فيها المقاومة والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك
محمد علي الحوثي: نرفض أي تصريحات بوعود لا واقع ملموس لها وهدفها خدمة العدو وتحسين صورته وبيع الوهم للشعب اليمني
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: تعزيز الثقة يجب أن يكون بترجمة الوعود بخطوات عملية وتنفيذ نقاط الملف الانساني
وحدة من القوات المسلحة السورية تتصدى لاعتداء إرهابي بريف درعا الشمالي ما أدى لاستشهاد أحد عناصرها ومقتل إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.