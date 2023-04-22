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وزير خارجية ايران يعلن باتصال هاتفي مع نظيره التركي موافقة طهران على انشاء مكتب لرعاية المصالح الايرانية في ألبانيا عبر تركيا مثمنا جهود أنقرة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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