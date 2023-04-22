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وزير الخارجية التركي يعرب لنظيره الايراني خلال هذا الاتصال عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر مؤكدا مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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