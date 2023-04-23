كنعاني: الحرس الثوري الذراع القوي لحراسة الثورة والجمهورية الإسلامية 

العالم - ايران

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الحرس الثوري الإيراني باعتباره ذراعًا قويًا لحراسة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وحامي الشعب وحافظ الأمن القومي ، ومصدر شموخ واقتدار لإيران العزيزة وقال أن هذه هي أسباب غضب الأعداء اللدودين الثورة على الحرس الثوري الإيراني.

وكتب ناصر كنعاني في هذه التغريدة مساء اليوم السبت ان الحرس الثوري هو الذراع القوي لحراسة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وحامي الشعب وحافظ الأمن القومي ، ومصدر شموخ واقتدار إيران العزيزة ، وهذه هي أسباب غضب أعداء الثورة الالداء على الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف ان الثاني والعشرين من مايو هو ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية ونحيي ذكرى آلاف الشهداء من حراس الثورة .