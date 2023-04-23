سفارة العراق في الخرطوم تصدر بيانا بشأن اجلاء العراقيين

العالم- العراق

وحسب موقع "الفرات نيوز" نشرت السفارة في صفحتها على الفيسبوك، انه :"نظرا للزخم الحاصل على السفارة الاماراتية من الجاليات الاخرى سيكون الاجلاء على الوجبة الثانية وليس وجبة اليوم الاحد ولحين تبليغ السفارة من الجانب الاماراتي على الوجبة الثانية".

وكانت سفارة جمهورية العراق في الخرطوم اعلنت أمس السبت، انه تم التنسيق بين الجانب العراقي والجانب الاماراتي حول اجلاء الجالية العراقية الى بورتسودان برا ، ودعت من يرغب بالاجلاء الى ارسال جوازات السفر ورقم الهاتف فورا ويكون التجمع في بيت السفير الاماراتي في حي الراقي اليوم الاحد الساعة السادسة صباحا.