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ازدياد الرغبة في تجاهل الحظر الاميركي..

3 دول في الاتحاد الاوروبي تستورد النفط من ايران..

3 دول في الاتحاد الاوروبي تستورد النفط من ايران..
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير لمركز الاحصاء الاوروبي (يوروستات) ان 3 دول في الاتحاد الاوروبي استوردت النفط ومشتقاته من ايران خلال عام 2022 ما يظهر ازدياد الرغبة لدى دول الاتحاد الاوروبي بتجاهل الحظر الاميركي المفروض على ايران.

العالم - ايران

وجاء في التقرير ان بلغاريا ايضا اصبحت الدولة الثالثة في الاتحاد والتي تستورد النفط من ايران بعد رومانيا وبولندا، وان هذه الدول الـ 3 استوردت ما مجموعه 4181 طنا من النفط الخام او المشتقات النفطية من ايران في عام 2022.

ورغم ان هذه الكمية ليست كبيرة لكن استيرادها من ايران يثبت بوجود رغبة متزايدة لدى مصافي النفط الاوروبية في تجاهل الحظر الاميركي المفروض على ايران وان وجود هذه الارقام في الاحصائيات الرسمية الاوروبية عن استيراد النفط يظهر رغبة الجهات الرسمية الاوروبية للابتعاد عن الحظر او على الاقل ابداء اعتراضها على سياسة الحظر الاميركي.

وقد استوردت بلغاريا اول شحنة من النفط الايراني في شهر ديسمبر 2022 ، كما استوردت بلغاريا الشحنة الثانية من النفط الايراني في يناير 2022 للشهر الثاني على التوالي .

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