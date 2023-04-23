الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بين الجزائر وباريس..اتصال مرتقب اليوم من أجل تجديد زيارة مؤجلة

بين الجزائر وباريس..اتصال مرتقب اليوم من أجل تجديد زيارة مؤجلة
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "لوموند" بأنه من المرتقب أن يجري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد تبون اتصالا، يأتي عقب تأجيل زيارة الأخير لباريس التي كانت مقررة في 2 و3 مايو.

العالم - اوروبا

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تأجيل رحلة تبون إلى فرنسا لموعد لاحق، يؤكد "مدى افتقار العلاقة بين باريس والجزائر إلى الانسيابية، التي لا تزال تعيقها جرعة جيدة من سوء التفاهم المتبادل، ومع ذلك لم يعط البلدان موضوع تأجيل الزيارة التي طال انتظارها إلى وقت آخر أكثر من حجمه".

وتعد زيارة تبون المرتقبة إلى فرنسا، الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ 23 عاما.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه من المتوقع أن يتحدث ماكرون وتبون اليوم هاتفيا من أجل تحديد موعد جديد للزيارة، فيما نقلت عن مصادر فرنسية قولها إن موعد الزيارة سيكون "نهاية مايو" أو "بداية يونيو" على أي حال "قبل الصيف إن أمكن ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى التناقض بين الجانبين الفرنسي والجزائري حول سبب التأجيل، حيث تقول الصحافة الجزائرية إنه بسبب المناخ الاجتماعي في فرنسا والاحتجاجات، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الوقت لإعداد ملفات المباحثات.

من جهة أخرى، لفتت "لوموند" إلى أن "الفرنسيين يقولون إن التأجيل رغبة جزائرية، وذلك خشية من مظاهرات محتملة مناهضة للنظام من قبل أطراف من الجزائريين في فرنسا".

بدورها، أفادت مصادر جزائرية،أن الأوضاع التي تعيشها فرنسا منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات، والتي كانت سببا أيضا وراء تأجيل زيارة الملك البريطاني تشارلز الثالث لفرنسا في وقت سابق، هي سبب تأجيل زيارة تبون، لافتة إلى أن الموعد الذي كان مقررا في الثاني من مايو يصادف عيد العمال الذي يتوقع أن تتكثف خلاله الاحتجاجات العمالية على قانون التقاعد.

وكان الإليزيه أعلن مارس الماضي طي صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وتمسك الرئيسين بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

وكان تبون استدعى سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" في فبراير الماضي عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحفية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، لكن الأزمة حلت في مارس وأعلن تبون عودة السفير الجزائري إلى باريس، وكان من المنتظر أن يزور فرنسا قبل أن يؤكد الإعلام الفرنسي تأجيل الزيارة.

روابط ذات صلة

زيارة قائد أركان الجيش الجزائري الى باريس لبحث ملفات الأمن والدفاع

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا

السفير الجزائري يعود إلى باريس بعد مغادرتها إثر أزمة دبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء اريمينيا يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بعيد الفطر

الخارجية العراقية.. إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان

السوداني يؤكد لرئيس إيران وولي العهد السعودي عمق العلاقات التاريخية

بالفيديو.. الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني

شاهد.. أول ظهور لحميدتي في الخرطوم منذ اندلاع المواجهات

كنعاني ردا على بلينكن: برنامج إيران العسكري دفاعي ورادع فقط