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الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني

الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثلاني على التوالي.

العالم- فلسطين

وحسب موقع "شهاب" الفلسطيني أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا عند الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا.

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وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد. كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.

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