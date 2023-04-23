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الصين تحتج على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان

الصين تحتج على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها قدمت شكوى لدى سيئول على خلفية تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "الخاطئة" حول تايوان، في وقت يشتدّ الخلاف الدبلوماسي بين الجارين الآسيويين.

العالم - آسيا والباسفيك

وتبادلت بكين وسيؤول انتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" مع يون، في وقت سابق هذا الشهر، اعتبر فيها التوتر بين الصين وتايوان "مسألة دولية" على غرار كوريا الشمالية، ملقياً مسؤولية التوتر المتصاعد على "محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة".

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادة الجزيرة "ولو بالقوة إن لزم الأمر".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، الطلب من مساعد وزير الخارجية سون ويدونغ، الخميس الماضي، تقديم شكوى لدى السفير الكوري الجنوبي على خلفية تصريحات يون.

وقال سون للسفير إن تصريحات يون "مرفوضة تماماً" وعبر عن "استياء عميق"، وفق الوزارة.

يأتي البيان الصيني قبيل زيارة دولة سيجريها يون إلى الحليف الرئيسي الولايات المتحدة التي تقول بكين إنها تسلح تايوان وتشجع المسؤولين السياسيين المؤيدين للاستقلال.

وقال سون إن قضية تايوان مسألة "تخص الصينيين ولا يمكن السماح لأي قوة بالتدخل"، داعياً سيئول "إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة والحذر في الكلام والأفعال المتعلقة بالمسألة التايوانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، قد انتقد في وقت سابق تصريحات يون، مشيراً إلى "حقيقة عالمية معروفة" مفادها أن مسألة تايوان لا تُقارن بالتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، يوم الجمعة، أنّ الصين لن تقدم أي "تنازلات" بشأن تايوان، ودان الانتقادات الغربية معتبراً أنّها "سخيفة وقد تكون لها عواقب وخيمة".

وتصاعد التوتر في مضيق تايوان في السنوات الماضية وأجرت الصين، في وقت سابق هذا الشهر، مناورات عسكرية في أعقاب زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين للولايات المتحدة.

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