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الخارجية العراقية...

توجيه عاجل لثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان

توجيه عاجل لثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن الوزير فؤاد حسين وجَّه ثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان.

العالم- العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قال الصحاف إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي، لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".

ودعا الصحاف "الجالية العراقية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة للعراق، عبر التواصل على أرقام السفارة هناك"، لافتاً: "إننا نعمل على تحقيق استجابة عاجلة جداً لسلامة جاليتنا التي تعتبر أولوية قصوى".

وأعرب الصحاف عن شكره "لجهود الدول الشقيقة في التعاون لإنجاح عمليات الإجلاء للعراقيين بالخرطوم".

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الخارجية العراقية... توجيه عاجل لثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان

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