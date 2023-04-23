الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..حريق ضخم يضرب بنك الجزيرة الأردني بالعاصمة السودانية

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو لحريق ضخم وقع في بنك الجزيرة الأردني بشارع أفريقيا في الخرطوم، ليؤكد النشطاء أن بنك الجزيرة تعرض لقصف إثر الاشتباكات التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم.

العالم - السودان

أظهر مقطع الفيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في بنك الجزيرة في الخرطوم، وتساقط بعض من أجزاء مبنى ومحتويات البنك.

وبنك الجزيرة السوداني الأردني، يعد من البنوك الموجودة في السودان، الذي تأسس في عام 2006، وتم أفتتاحه في عام 2008.

ويذكر أن بنك الجزيرة السوداني الأردني يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية، ويعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية بين دولتي الأردن والسودان للاستفادة من إمكانيات حركة اقتصادية متنامية، خاصة بعد دخول السودان ضمن الدول المصدرة للنفط.

روابط ذات صلة

تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم

هروب المدنيين السودانيين من المعارك وتدهور الحياة المعيشية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..حريق ضخم يضرب بنك الجزيرة الأردني بالعاصمة السودانية

أصوات تهليل العيد تعلو في الدول الاسلامية الا السودان

بالإضافة الى العملات الوطنية.. روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها

شاهد بالفيديو.. دول عربية وأجنبية تنفذ عملية اجلاء لرعاياها من السودان

الخارجية العراقية... توجيه عاجل لثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان

في خطوة تصعيدية بين البلدين.. روسيا ترد بالمثل وتطرد 20 دبلوماسيا ألمانيا