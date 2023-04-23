شاهد..حريق ضخم يضرب بنك الجزيرة الأردني بالعاصمة السودانية

العالم - السودان

أظهر مقطع الفيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في بنك الجزيرة في الخرطوم، وتساقط بعض من أجزاء مبنى ومحتويات البنك.

وبنك الجزيرة السوداني الأردني، يعد من البنوك الموجودة في السودان، الذي تأسس في عام 2006، وتم أفتتاحه في عام 2008.

ويذكر أن بنك الجزيرة السوداني الأردني يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية، ويعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية بين دولتي الأردن والسودان للاستفادة من إمكانيات حركة اقتصادية متنامية، خاصة بعد دخول السودان ضمن الدول المصدرة للنفط.