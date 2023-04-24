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تفاقم ازمة تونس وتكتل جديد معارض جزائري وقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "المغاربية" الازمة السياسية في تونس ودخولها فصلاً جديداً بعد الاحداث الاخيرة حيث صعدت السلطات حملتها على حركة النهضة واوقفت رئيسها راشد الغنوشي وعدد من قياداتها ما ادخل الصراع السياسي في منعطف خطير.

ويعتبر الغنوشي من اشد المعارضين للرئيس قيس سعيد وسياساته، وكان قد مثل العام الماضي امام قضاة للتحقيق في اطار تحقيقات مختلفة وتهم وجهت اليه تتعلق بالفساد والارهاب.

كما يتطرق البرنامج الى التكتل الجديد للمعارضة في الجزائر حيث تشهد الساحة حراكاً للمعارضة في اطار سعيها لاستعادة زمام المبادرة السياسية.

ويبحث كذلك التكلفة الاقتصادية الباهضة جراء التوترات بين الجزائر والمغرب حيث اتهمت الجزائر جارتها المغرب باغراقها بالمخدرات، والخلافات في شأن المرشحين للانتخابات المقبلة في موريتانيا، والبعثة الاممية في ليبيا تسابق الزمن لدفع المسار الانتخابي وفق ما تهدف اليه مبادرتها التي لاتزال طي الكتمان حتى الآن، على الرغم من مرور اكثر من شهر من الاعلان عن اكتمالها.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق تقارير مراسلي قناة العالم حول هذه الموا

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تفاقم ازمة تونس وتكتل جديد معارض جزائري وقطع العلاقات بين المغرب والجزائر