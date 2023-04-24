تفاقم ازمة تونس وتكتل جديد معارض جزائري وقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

ويعتبر الغنوشي من اشد المعارضين للرئيس قيس سعيد وسياساته، وكان قد مثل العام الماضي امام قضاة للتحقيق في اطار تحقيقات مختلفة وتهم وجهت اليه تتعلق بالفساد والارهاب.

كما يتطرق البرنامج الى التكتل الجديد للمعارضة في الجزائر حيث تشهد الساحة حراكاً للمعارضة في اطار سعيها لاستعادة زمام المبادرة السياسية.

ويبحث كذلك التكلفة الاقتصادية الباهضة جراء التوترات بين الجزائر والمغرب حيث اتهمت الجزائر جارتها المغرب باغراقها بالمخدرات، والخلافات في شأن المرشحين للانتخابات المقبلة في موريتانيا، والبعثة الاممية في ليبيا تسابق الزمن لدفع المسار الانتخابي وفق ما تهدف اليه مبادرتها التي لاتزال طي الكتمان حتى الآن، على الرغم من مرور اكثر من شهر من الاعلان عن اكتمالها.



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