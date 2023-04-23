الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 40 بلدا

إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 40 بلدا
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي سلاجقة أن إيران ستستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية بمشاركة أكثر من 40 دولة من دول العالم.

العالم - إيران

وقال سلاجقة في تصريح إعلامي إنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانعقاد هذا الملتقى حيث استلمت كل الدوائر في المحافظات الإيرانية التعليمات الخاصة بهذا الملتقى الذي سوف يعقد في الصيف المقبل.

وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث في البلاد وقال: سنستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية بمشاركة أكثر من 40 بلدا، حيث كانت لنا تجربة في هذا الخصوص واستلمنا رسالة شكر من منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول قائلا: لقد قمنا بمشاورات مع وزارة الخارجية لاستضافة هذا الملتقى الذي سوف يعقد في إحدى مدن البلاد.

وشدد مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية على أن أحد أهم خصوصيات انعقاد الملتقى المذكور في إيران، هو تأسيس منظمة دولية واقليمية لحماية البيئة في إيران الإسلامية.

روابط ذات صلة

إيران تستضيف الاجتماع الدولي لمكافحة الغبار والعواصف الترابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تلقت طلبا سعوديا رسميا لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعيا

إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 40 بلدا

الإمارات وروسيا تبحثان الوضع في اليمن وسوريا والسودان

الجهاد الاسلامي: تهديدات الاحتلال بتفعيل عمليات الاغتيال لن تخيف المقاومة

الطلبة الجامعيون الروس يتنافسون في أولمبياد اللغة الفارسية

"فيصل بن فرحان" و"جوزيب بوريل" يبحثان وقف التصعيد في السودان