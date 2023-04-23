إيران تستضيف الملتقى الدولي للغبار بمشاركة أكثر من 40 بلدا

العالم - إيران

وقال سلاجقة في تصريح إعلامي إنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانعقاد هذا الملتقى حيث استلمت كل الدوائر في المحافظات الإيرانية التعليمات الخاصة بهذا الملتقى الذي سوف يعقد في الصيف المقبل.

وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث في البلاد وقال: سنستضيف الملتقى الدولي للغبار والعواصف الترابية بمشاركة أكثر من 40 بلدا، حيث كانت لنا تجربة في هذا الخصوص واستلمنا رسالة شكر من منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول قائلا: لقد قمنا بمشاورات مع وزارة الخارجية لاستضافة هذا الملتقى الذي سوف يعقد في إحدى مدن البلاد.

وشدد مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية على أن أحد أهم خصوصيات انعقاد الملتقى المذكور في إيران، هو تأسيس منظمة دولية واقليمية لحماية البيئة في إيران الإسلامية.