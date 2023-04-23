إيران تلقت طلبا سعوديا رسميا لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعيا

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد أشار بذرباش إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وقال: تلقينا طلبا سعوديا رسميا لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعيا غير الرحلات المخصصة للحج.

وأضاف: وكان البلدان قد أعلنا عن عزمهما الراسخ على بذل كل الجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي في سياق تنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والعلمي وغيرها، ومن هذا المنطلق ومن أجل تعزيز التعاون تم تسيير رحلات جوية بين إيران والسعودية إلى جانب الرحلات المخصصة للحج.

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وقال: إن هيئة الطيران التابعة لوزارة الطرق وإعمار المدن ستبذل قصارى جهدها لتسيير رحلات جوية بين إيران والسعودية.