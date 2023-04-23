إيران في المرتبة العاشرة في إنتاج الصلب بالعالم

العالم - إيران

وفي تقاريرها الشهرية، تقدم الرابطة العالمية للصلب جدولاً لأكبر 10 دول منتجة للصلب بناءً على كمية الإنتاج في الشهر الذي يتم الإبلاغ عنه، ويعتمد ترتيب هذا الجدول على كمية الإنتاج في الشهر المبلغ عنه، وليس إجمالي الإنتاج التراكمي للسنة.. ومن الطبيعي أن يكون الإنتاج التراكمي مقياساً أكثر دقة لقياس إنتاج الصلب في البلدان مقارنة بالأرقام الشهرية التي تتأثر بالتقلبات الموسمية.

وعليه في آذار/مارس 2023، عندما انخفض إنتاج الصلب الإيراني بشكل طفيف ووصل إلى مليوني طن بسبب انخفاض إمدادات الغاز وعطلة عيد النوروز، كان أقل من إنتاج الصلب الإيطالي في نفس الشهر (2.2 مليون طن).

لكن بناءً على حجم الإنتاج من بداية عام 2023 حتى نهاية مارس (الربع الأول من عام 2023)، أنتجت إيران 7.1 مليون طن من الصلب، بينما أنتجت إيطاليا 5.6 ​​مليون طن، وبالتالي ظلت إيران عاشر منتج للصلب في العالم.

وفيما يلي ترتيب الدول في إنتاج الصلب بالعالم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري: 1-الصين 261.6 مليون طن 2-الهند 33.2 مليون طن 3-اليابان 21.6 مليون طن 4-اميركا 19.4 مليون طن 5-روسيا 18.7 مليون طن 6-كوريا الجنوبية 16.7 مليون طن 7-المانيا 9.2 مليون طن 8-البرازيل 8 مليون طن 9-تركيا 7.4 مليون طن 10-إيران 7.1 مليون طن 11-ايطاليا 5.6 مليون طن.