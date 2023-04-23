الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

ندوة مشتركة لأساتذة الجامعات الإيرانية وجامعة السليمانية في العراق

ندوة مشتركة لأساتذة الجامعات الإيرانية وجامعة السليمانية في العراق
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

عقدت ندوة مشتركة لأساتذة جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجامعة السليمانية في العراق في إطار التعاون المشترك بين الطلبة والأساتذة والملحقية الثقافية في القنصلية الإيرانية في السليمانية.

العالم - إيران

وناقش المشاركون في هذه الندوة العلمية أداء الاعلام وتحديد نقاط الضعف في مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الالكتروني وسبل معالجتها.

وحضر هذه الندوة العلمية المشتركة ۹۲ من طلبة جامعة السليمانية حيث ناقشوا هذه المعضلات والمشاكل، ودعوا إلى استمرار التعاون العلمي بين الجامعات الإيرانية وهذه الجامعة.

وناقش الحاضرون في الندوة أهمية الفضاء الالكتروني وإعداد اشرطة الفيديو التي تساعد الطلبة في مواجهة الاعلام المضلل في هذا الفضاء وتقديم الاساليب الرئيسية لتوعية المخاطبين في العصر الجديد ورسم الصورة في القرآن الكريم وكيفية استخدام لغة البدن في إنتاج المحتوى في الفضاء الالكتروني.

روابط ذات صلة

75 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الرئيس التونسي يعزز سلطته باعتقال الغنوشي

التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2025

الشارع السوري يودع الممثل"محمد قنوع" الى مثواه الاخير

ندوة مشتركة لأساتذة الجامعات الإيرانية وجامعة السليمانية في العراق

البابا فرنسيس يدعو لوقف العنف وإستئناف الحوار في السودان

إيران في المرتبة العاشرة في إنتاج الصلب بالعالم