روسيا تهدد بإلغاء صفقة الحبوب..ومجموعة السبع تصدر بيانا!

العالم - روسيا

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي"دميتري ميدفيديف"، اليوم الاحد إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وهددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو.

وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق تلغرام "فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظرا مماثلا على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع".

وأضاف "في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها".

وبموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.

ويشغل ميدفيديف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن، منصب نائب مجلس الأمن الروسي النافذ ويرأس لجنة حكومية مختصة بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهرا في أوكرانيا.

وقالت روسيا قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وقال وزراء زراعة دول مجموعة السبع في بيان الأحد إن المجموعة تطالب "بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع" اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاؤها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها ، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.

وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.

وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.

من جانب آخر وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة الدول السبع الصناعية بيانا، اليوم الأحد، دعت فيه إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق.

وأضافوا "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)".

وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في اسطنبول في يوليو الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.

لكن روسيا، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.