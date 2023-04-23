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رغم اضرابه عن الطعام لليوم الـ78

الاحتلال يرفض الافراج عن الشيخ "خضر عدنان" بكفالة

الاحتلال يرفض الافراج عن الشيخ
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

رفضت المحكمة في الاحتلال الاسرائيلي طلب محامي الأسير الشيخ "خضر عدنان" الإفراج عنه بكفالة، فيما يواصل الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان (44 عاما) ، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي، رفضا لاعتقاله.

العالم - احتلال

وقد قدم المحامي خلال جلسةِ المحكمة التي عقدت للأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان الطلب بالافراج الفوري عنه نظرا لتدهور صحتِه لكنّ المحكمة رفضت الطلب.
وخلال الجلسة التي تمت بحضور الشيخ عدنان عن طريقِ الفيديو كونفرنس، فقدَ الأسير عدنان وعيَه عدةَ مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلتِه التي حضرت المحكمة.

كما فقدت زوجته الوعي عدة مرات، وجرى نقلها إلى مستشفى جنين. هذا ويواصل الشيخ عدنان لليوم الثامن والسبعين على التوالي إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقالِه التعسفي.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني من استشهاد الأسير عدنان، المحتجز في "عيادة سجن الرملة" ويواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.

وكان الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.

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