وزير العمل الإيراني: نهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل العام الجاري

العالم - إيران

وقال مرتضوي في تصريح إعلامي بخصوص خطط وزارة العمل لتحقيق شعار العام "نمو الإنتاج وكبح التضخم" وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية: لقد أكملنا خططنا فيما يتعلق بنمو الإنتاج وكبح التضخم، وقلنا للأجهزة المختلفة أن متوسط ​​إنتاجنا يجب أن يزداد بنسبة 15٪ على الأقل.

وأضاف: لقد أعلنا أيضا عن هذا الموضوع للمصانع والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التعاون، أن متوسط ​​إنتاجها يجب أن يزداد بنسبة 15٪ على الأقل.

وقال مرتضوي: في قضية زيادة الأسعار نأمل أن نتمكن من إدارة ومراقبة زيادة الأسعار مع نمو الإنتاج.

وقال وزير العمل بخصوص المليون فرصة عمل التي وفرتها وزارة العمل: في العام الماضي وعدنا بخلق مليون فرصة عمل، و تمكنا من تحقيقها، وهذا العام هدفنا تحقيق أكثر من هذا العدد.