الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير العمل الإيراني: نهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل العام الجاري

وزير العمل الإيراني: نهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل العام الجاري
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني "صولت مرتضوي" أن الوزارة تهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل في العام الجاري.

العالم - إيران

وقال مرتضوي في تصريح إعلامي بخصوص خطط وزارة العمل لتحقيق شعار العام "نمو الإنتاج وكبح التضخم" وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية: لقد أكملنا خططنا فيما يتعلق بنمو الإنتاج وكبح التضخم، وقلنا للأجهزة المختلفة أن متوسط ​​إنتاجنا يجب أن يزداد بنسبة 15٪ على الأقل.

وأضاف: لقد أعلنا أيضا عن هذا الموضوع للمصانع والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التعاون، أن متوسط ​​إنتاجها يجب أن يزداد بنسبة 15٪ على الأقل.

وقال مرتضوي: في قضية زيادة الأسعار نأمل أن نتمكن من إدارة ومراقبة زيادة الأسعار مع نمو الإنتاج.

وقال وزير العمل بخصوص المليون فرصة عمل التي وفرتها وزارة العمل: في العام الماضي وعدنا بخلق مليون فرصة عمل، و تمكنا من تحقيقها، وهذا العام هدفنا تحقيق أكثر من هذا العدد.

روابط ذات صلة

تفعيل أكثر من 2000 مصنع واستحداث 900 ألف فرصة عمل خلال 16 شهرا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع الاراضي المحتلة

الاوضاع في السودان في متناول الدوحة والرياض

واشنطن ترفض منح تأشيرات لصحفيين روس وموسكو تعلق

وزير العمل الإيراني: نهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل العام الجاري

ديربي العاصمة طهران ينتهي بفوز برسبوليس + فيديو

العميد نقدي: الصهاينة تلقوا الرد على أي إجراء نفذوه ضدنا