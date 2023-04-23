واشنطن ترفض منح تأشيرات لصحفيين روس وموسكو تعلق

العالم - روسيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن بلاده "لن تغفر" للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحفيين روس يرافقونه غدا،الإثنين والثلاثاء، في زيارته للأمم المتحدة.

وأضاف لافروف قبل توجهه إلى نيويورك "لن ننسى ولن نغفر"، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه "سخيف" و"جبان".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار الوزير إلى أنه لم يحصل جميع أعضاء الوفد الروسي على تأشيرات دخول، ولم يتم إصدار مثل هذه الوثائق للصحفيين الروس على الإطلاق.

ولفت لافروف الانتباه إلى أن الجانب الأمريكي لم يشرح بأي شكل من الأشكال عدم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية.

هذا وكتبت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،في قناتها على "تيلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط "نحن نعمل على ذلك".

وأشارت إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".

وللأشارة، تترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل / نيسان.