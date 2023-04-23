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الاوضاع في السودان في متناول الدوحة والرياض

الاوضاع في السودان في متناول الدوحة والرياض
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل فرحان اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن بن جاسم.

العالم - العالم الإسلامي

وهنأ الوزير القطري نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من السودان إلى المملكة، معربا عن شكره على إجلاء عدد من القطريين.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عدد من المواقع الحيوية داخل السودان.

وأعلنت الخارجية السعودية إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا دول شقيقة وصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون من السودان، بعملية نفذتها القوات البحرية السعودية.

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