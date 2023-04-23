الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع الاراضي المحتلة

استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع الاراضي المحتلة
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

استنفر الجيش اللبناني اليوم الاحد على طول الحدود مع الاراضي المحتلة وسجل دوريات ونقاط مراقبة شبه متواصلة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لاي طارىء.

العالم - لبنان

وحسب التقارير الواردة من جنوب لبنان الاستنفار جاء بعد ما قامت دورية للجيش الاحتلال الصهيوني تمشطت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى بوابة فاطمة قضاء مرجعيون وكان عناصر الدورية يتوقفون احيانا بمحاذاة الجدار لمراقبة وتفحص اجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج.

كما سجل ايضا دوريات إسرائيلية مماثلة بمحاذاة السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وحتى تلة الشعيري خراج بلدة الخيام كما افيد ايضا عن دوريات إسرائيلية مماثلة عند محور العباسية المجيدية الغجر والوزاني في منطقة مرجعيون دون خرق للخط الازرق.

روابط ذات صلة

لليوم الثاني.. اطلاق نار وقطع الطريق في منطقة خلدة جنوب بيروت

سليمان فرنجية: تسويات المنطقة ستنعكس بشكل أو بآخر على لبنان

تأجيل الانتخابات يراكم الجدل السياسي في لبنان ثانية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع الاراضي المحتلة

الاوضاع في السودان في متناول الدوحة والرياض

واشنطن ترفض منح تأشيرات لصحفيين روس وموسكو تعلق

وزير العمل الإيراني: نهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل العام الجاري

ديربي العاصمة طهران ينتهي بفوز برسبوليس + فيديو

العميد نقدي: الصهاينة تلقوا الرد على أي إجراء نفذوه ضدنا