بعد اجتماع موسكو،هل تنسحب تركيا من شمال سورية.. وعلى أبواب الانتخابات إعتقالات بالجملة في تركيا

العالم - بانوراما

وناقشوا فيها الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سورية وتطبيع العلاقات السورية التركية ومسألة انسحاب القوات التركية من سورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق 'أم فور'.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيف الشرطة التركية عشرات الأشخاص، في عملية تندرج في إطار مكافحة الإرهاب بحسب انقرة ، وتستهدف حزب العمال الكردستاني.

وتركزت العملية في ديار بكر، ذي الأغلبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من احدى وعشرين محافظة، وهي تأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات حاسمة تمثل أكبر تحد انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولي العدالة والتنمية السلطة لأول مرة عام 2002 .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.