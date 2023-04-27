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ايران: تشييع الشهيد جاني بت اوشانا الآشوري بعد 40 عاما من الاستشهاد

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

شيع الايرانيون رفات الشهيد المسيحي 'جاني بت اوشانا' من شهداء الحرب المفروضة على ايران في ثمانينات القرن الماضي الذي شنها النظام البعثي الصدامي وتم العثور على رفات الشهيد بت اوشانا قبل اشهر في عمليات البحث عن رفات الشهداء.

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عادت رفاته بعد اربعين عاما الي البيت، لكن العودة كانت متاخرة، لا ابا بقي في البيت ولا اما ولا اخا، كلهم رحلوا واحدا تلو الآخر وفي صدورهم لهفة عودة 'جاني' حتي ولو بثمة عضام.

عقود الاربعة تكرست فيها الاعوام عاما بعد عام ولم تبقي للشهيد جاني بت اوشانا سوى ابنة عمة واحدة لتستقبله بعد غيبة طولية.

وقالت فلندا اصلان ابنة عم الشهيد جاني بت اوشانا:"انه من دواعي السرور والفخر اننا استطعنا من تقديم شهيد لهذه البلاد العظيمة ولكن للاسف لم يكن خالي وزوجة خالي في حفلنا اليوم ليشاركونا في هذا الحفل".

استقبال حافل اعده الايرانيون لشهيده الآشوري جاني بت اوشانا الذي عادت رفاته بعد اربعين عاما، شاركت في المراسم فئات مختلفة من الشعب ايراني من المسحيين و المسلمين

وقال شارلي انويه تكيه نائب في البرلمان الايراني عن الاقلية الآشورية:"الشهيد المسيحي لم يكن للمسيحيين وحسب بل لكل الشعب الايراني وظهر هذا جليا اليوم من خلال هذا الاستقبال الحافل الذي اعد لهذا الشهيد".

قرابة اربعون عاما تمضي عن نهاية اسوء حرب التاريخ المعاصر و اكثرهم دموية التي شنها صدام في ثمانينيات القرن الماضي ضد ايران و التي خلف مئات الآلاف من الضحيا والجرحا ومفقودي الاثر والذي كان الشهيد جاني بت اوشانا واحد منهم حتي عثر علي رفاته قبل اشهر في عمليات البحث عن رفات الشهداء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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