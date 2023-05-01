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طهران تستضيف المؤتمر الدولي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

هو حدث مختص في صناعة البتروكيماويات، انها النسخة الرابعة عشر من ملتقىIPF الدولي الذي عقدت في العاصمة الايرانية طهران على شكل ندوات وورش عمل متخصصة في 8 مجالات.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى شهرزائي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية:"اليوم ، على الرغم من جميع اجراءات الحظر المفروضة والضعوطات، وصلت صناعة البتروكيماويات الإيرانية إلى ذروة طاقتها الإنتاجية وبلغت الـ93 مليون طن ، لدينا مشاريع متعدد بين كبيرة وصغيرة ومع تنفيذها ستزداد الطاقة إلانتاجية الى أكثر من ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية".

يركز مؤتمر هذا العام على تغذية المنتجات وسلسلة التوريد والتقنيات المتقدمة للتحسين والتكامل والتنسيق بين وحدات البتروكيماويات وبشكل عام مستقبل البتروكيماويات الصناعية".

وقال حسين علي مراد:"مدير العلاقات الدولية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية:"على الرغم من اجراءات الحظر ، لم نشهد أي آثار سلبية في صناعة البتروكيماويات، فقد حققنا نموًا مرتفعًا للغاية في الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، وفي نفس الوقت مع نمو الإنتاج ، كان لدينا نمو كبير في الصادرات ".

وشدد المشاركون على ضرورة التحرك نحو التجنب من بيع المواد الخام وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، تشير الارقام على إنتاج أكثر من 550 نوعًا من المنتجات الكيماوية والبوليمرية في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، وتتطع حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي الى تحقيق المزيد حتي نهاية عمر الحكومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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