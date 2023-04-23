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الهند.. إعتقال انفصالي متطرف من السيخ بعد شهر من مطارده

الهند.. إعتقال انفصالي متطرف من السيخ بعد شهر من مطارده
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة ولاية البنجاب الهندية الانفصاليَ المنتمي للسيخ أمريتبال سينغ بعد البحث عنه لأكثر من شهر في خطوة ضد إقامة وطن مستقل للسيخ في الولاية المتاخمة لباكستان.

العالم - باكستان

قال مسؤول في شرطة ولاية البنجاب الهندية، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على أمريتبال سينغ الانفصالي المنتمي للسيخ بعد البحث عنه لأكثر من شهر، في خطوة ضد إقامة وطن مستقل في الولاية المتاخمة لباكستان.

وأدى بزوغ نجم سينغ، وهو في ولاية البنجاب الشمالية الغربية حيث يشكل السيخ الأغلبية، إلى إحياء الحديث عن وطن مستقل للسيخ وأثار مخاوف من عودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تمرد للسيخ.

وقال مسؤول كبير بشرطة البنجاب للصحفيين: "ألقي القبض على أمريتبال سينغ في قرية رود في منطقة موجا في البنجاب بناء على معلومات مخابراتية محددة".

يأتي اعتقال سينغ (30 عامًا)، الذي يقود مجموعة تسمى واريس بنجاب دي (ورثة البنجاب)، بعد أن اقتحم ومعه مئات من أنصاره مركزا للشرطة بالسيوف والأسلحة النارية، مطالبين بالإفراج عن أحد مساعديه.

واتهمت الشرطة سينغ وأنصاره بالشروع في القتل وعرقلة تطبيق القانون وإثارة النزاعات، وقالت إنه كان هاربا منذ منتصف مارس.

وقال المسؤول بالشرطة إنه ألقي القبض عليه في معبد للسيخ بالقرية بموجب قانون الأمن القومي الذي يسمح باحتجاز من يعتبرون تهديدًا للأمن القومي دون توجيه تهم إليهم لمدة تصل إلى عام.

وأضاف أنه سيتم نقله إلى ديبروجاره، في ولاية آسام، حيث يوجد بالفعل بعض شركائه في السجن.

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-04-2023

الهند.. إعتقال انفصالي متطرف من السيخ بعد شهر من مطارده

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