الحرب في السودان.. المدنيين يبحثون عن الماء + فيديو

يبدو ان الاوضاع في السودان، تتجه الى منحدرات خطيرة بظل عدم وجود حلول سياسية للازمة بين البرهان وحميدتي، في وقت اكدت فيه التطورات لا سيما سعي دول غربية وعربية للاسراع باجلاء رعاياها ان الحسم العسكري هو سيد الموقف بموازاة غياب الحلول.

ومع دخول الصراع المسلح اسبوعه الثاني، قامت واشنطن باجلاء جميع موظفيها من العاصمة السودانية الخرطوم واعلنت تعليق اعمال سفارتها هناك، كما اعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء دبلوماسييها ورعاياها على ان تغلق سفارتها بعد اتمام العملية. تركيا ودول أخرى قررت ايضا اجلاء رعاياها وذلك بعدما كانت قد نفذت السعودية السبت أولى عمليات إجلاء مدنيين من السودان.

وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من اربعمئة وعشرين شخصاً، وما يزيد عن ثلاثة الاف وسبعمئة جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك بموازاة تضارب المعلومات حيال مسار المعارك الميداني.

وفي الشق الانساني، يواصل مواطنون ممن نجحوا في الخروج من مناطق الاشتباكات في النزوح الى خارج الخرطوم وسط توقعات ببروز مشكلة نزوح واسعة في البلاد، لاسيما وان الاشتباكات اثرت على فرق عمل المنظمات الاغاثية، وبالتالي فإن الاف الاطفال والعائلات اصبحوا عرضة لازمة انسانية غير مسبوقة من ناحية نقص الدواء والغذاء وغيرها من المتطلبات اللوجستية.

كما ان الاشتباكات فاقمت معاناة سكان الخرطوم لناحية النقص في المياه الصالحة للشرب، حيث تقطعت السبل في هؤلاء المدنيين وباتوا يبحثون جاهدين عما يسد رمقهم لا سيما مع بداية فصل الصيف.

انسانيا ايضا أكدت نقابة الأطباء في السودان أنّ سبعةً وخمسين مستشفى من اصل تسعة وسبعين المتاخمة لمناطق الاشتباك متوقفة عن الخدمة. واوضحت النقابة أنّ اربعة مستشفيات في مدينة الأبيّض تعرضت للقصف، كما تعرضت تسعة عشر مستشفى للإخلاء القسري. واضافت انّ اثنين وعشرين مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والماء والكهرباء.