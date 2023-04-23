شاهد.. روسيا تهدد الدول السبع بإلغاء مبادرة الحبوب

العالم - الأزمة الأوكرانية

تحذير روسي جديد بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب في حال استمرت دول مجموعة السبع الصناعة في استهداف صادرات روسيا؛ حيث قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإنّ موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

يأتي ذلك بينما دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الموقع في يوليو/تموز الماضي بإسطنبول بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء افادت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية أنّ مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا، الامر الذي دفع موسكو الى التاكيد بانها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو/أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

سياسياً ايضا أثار تصريح السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، الذي عبر عن رأيه في موضوع السيادة على شبه جزيرة القرم، غضب وانتقاد أوكرانيا ودول البلطيق، حيث قال السفير إن شبه جزيرة القرم كانت تنتمي في الأصل إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروتشوف، وشدد السفير على أن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة وفعالة.

ميدانياً قال مسؤولون محليون اوكرانيون إن القصف الروسي على خاركيف قد عاد وان ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت ورشات تابعة لإحدى شركات صناعة الطيران الأوكرانية في منطقة مدينة خاركوف وانه كان يجري فيها تصليح واختبار مسيرات نفاثة أوكرانية من طراز "ستريج" كما اعلنت الوزارة إنّ قواتها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في باخموت من خلال سيطرت قواتها على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية، مضيفة إنّ وحدات محمولة جواً تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب في اطار المساعي العسكرية للسيطرة الكاملة على المدينة وما حولها.