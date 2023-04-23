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صحيفة ألمانية:

واحدا تلو الآخر.."قوات كييف تخسر مواقعها في باخموت وتنسحب قهرا"

واحدا تلو الآخر..
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

 ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قوات كييف أخلت آخر المواقع التي كانت تشغلها في وسط مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وتتقهقر باتجاه غرب خطوط السكك الحديدية في المدينة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأكد الصحفي جوليان ريوبكي أنّه في المقابل "يقوم الجيش الروسي بالتقدم فعليا نحو غرب تلك الخطوط ويبدو أنّه يواصل التقدم والهجوم".

تجدر الإشارة إلى أنّ قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، ذكر في وقت سابق أن المقاتلين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة دمروا 38 ألف جندي يقاتلون إلى جانب قوات كييف، منهم 32 ألفا في سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت) وضواحيها.

في حين، أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن قوات كييف تخسر في المعارك مع الجيش الروسي وحدات النخبة المعدة للهجوم المضاد في الربيع.

وقال سوسكين: "الاستعدادات جارية لأحداث ضخمة ضد أوكرانيا. روسيا تستعد لها. وتقضى على وحدات النخبة الأوكرانية. والجيش الروسي يحفظ نفسه، أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي في كييف أصبح ضعيفا لدرجة أنه لا يستطيع حتى اعتراض الطائرات المسيّرة.

وأكد سوسكين، في وقت سابق أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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صحيفة ألمانية: واحدا تلو الآخر.."قوات كييف تخسر مواقعها في باخموت وتنسحب قهرا"