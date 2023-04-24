فوائد غير متوقعة للإستحمام بالماء البارد

العالم_منوعات

وأكد عالم فسيولوجيا التمارين «زاك كارتر» أن الاستحمام بالماء البارد يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم؛ حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية وفقدان الوزن وتقوية جهاز المناعة.

وأضاف كارتر أن ثلاثين ثانية تحت الماء البارد يمكن أن توفر الفوائد الصحية السابقة، ولكن تبدأ هذه الفوائد في الانحسار بعد ثلاث دقائق من الاستحمام تحت الماء البارد.

هناك سبب لرد فعلك الأول تجاه الماء البارد؛ فالماء البارد يُجهد جسمك، والاستجابة الطبيعية للمياه الباردة التي تسقط فجأة عليكِ تكون بتأهب جسمك إلى وضع البقاء على قيد الحياة.

وتؤدي الصدمة التي يسببها الماء البارد إلى زيادة سرعة الدورة الدموية؛ حيث يزيد جسمك من تدفق الدم لتدفئة القلب وحماية الأعضاء الحيوية، وفي الوقت نفسه، يقيد الدورة الدموية بالقرب من جلدك، وتحفز هذه العملية تدفق الدم، وهو أمر جيد لصحتك بشكل عام، وحتى بشرتك التي تصبح أكثر نقاوة وصحة مع زيادة الدورة الدموية.

هل يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد على إنقاص الوزن؟

يؤدي رد فعل الجسم المتزايد تجاه الماء البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي مؤقتاً، بينما يكافح نظامك الداخلي للتدفئة، فإنه يستهلك الطاقة، وعملية التسخين الذاتي هذه؛ تحرق سعرات حرارية إضافية.

تابعي المزيد: فوائد الحمر للنساء في محاربة الأمراض

تأثير الاستحمام بالماء البارد في جهاز المناعة

وجد الباحثون أن الاستحمام بالماء البارد قد يقوِّي جهاز المناعة لديكِ، ويجعلك أكثر مقاومة للأمراض؛ حيث وجدت تجربة سريرية في هولندا أنَّ الاستحمام البارد أدى إلى انخفاض بنسبة 29% في عدد الأشخاص الذين يُفصلون من العمل بسبب المرض، حتى إن دراسة أخرى ربطت بين الاستحمام البارد وتحسين القدرة على النجاة من السرطان.

تأثير الاستحمام بالماء البارد في الصحة العقلية

وجد الباحثون أن الاستحمام البارد قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، كما يحسِّن الحالة النفسية للإنسان ويرفع معدلات نشاطه الذهني.

مخاطر الاستحمام بالماء البارد

إذا كنتِ تعانين من أمراض القلب؛ فقاومي الرغبة في اتباع روتين الاستحمام البارد، حيث يضع رد فعل جسمكِ تجاه الماء البارد ضغطاً إضافياً على قلبك، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب؛ وهو ما يشكل خطورة على صحتكِ.