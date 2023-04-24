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بالصور.. الأردن يبدأ إجلاء رعاياه ورعايا دول عربية أخرى من السودان

بالصور.. الأردن يبدأ إجلاء رعاياه ورعايا دول عربية أخرى من السودان
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أقلعت من مطار بورتسودان الدولي في السودان متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان تحمل على متنها 343 مواطنا ورعايا من فلسطين والعراق و سوريا وألمانيا.

العالم - الأردن

وأضافت أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطنا من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.

وأفادت الوزارة بأن عملية الإجلاء تمت بتوجيهات ملكية.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة، وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم السبت من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي.

وذكرت الوزارة أن خطة الإجلاء تم إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.

وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت صباح الأحد من عمان يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.

وتدور في السودان معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" رغم المناشدات القليمية والدولية لوقف التعصيد والجلوس على طاولة الحوار فيما تسببت الاشتباكات بتقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.

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