ايران تعمل لزيادة إنتاجها النفطي في الخليج الفارسي

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وقال بويا معارفي في تصريح له بهذا الصدد: مع تثبيت برج الحفر بالقرب من منصة DP-R1 في حقل "رسالت" النفطي الواقع في منطقة لاوان، فقد تم اتخاذ خطوة أخرى في اتجاه زيادة إنتاج النفط في الخليج الفارسي.

وأضاف: المرحلة الأولى من خطة تطوير وصيانة حقل "رسالت" النفطي تتضمن زيادة الإنتاج بمقدار 11 ألف برميل من النفط الخام، من خلال بناء منصة بئر جديدة ومد الكابلات والأنابيب ، فضلا عن عمليات الإصلاح والتحديث للمنصة R1 ، ثم حفر 4 آبار جديدة.

وأضاف: تم تحقيق جزء من اهداف الانتاج مع تثبيت برج الحفر وحفر بئرين جديدين وإعادة حفر بئر واحد، وسيتم تحقيق الجزء المتبقي من الاهداف عن طريق تركيب منصة جديدة وإعادة تثبيت برج الحفر.

وقال معارفي: إن العمليات التنفيذية لبناء قاعدة منصة حقل "رسالت" قد بدأت أيضًا قبل نحو شهرين في خرمشهر.