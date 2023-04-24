أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 24 ابريل 2023

قدس ..

بلقائه مع كبار المسؤولين والسفراء الاجانب بمناسبة عيد الفطر..

القائد.. الكيان الصهيوني يشهد اليوم إنحدارا متسارعا لقدراته

كيهان ..

القائد .. الشعب الإيراني أفشل مخططات الأعداء دوما وسيفشلها بعد الآن أيضا

مردم سالاري ..

إنهيار وقف إطلاق النار بالخرطوم وتزايد موجة هروب الدبلوماسيين الأجانب من العاصمة السودانية

عصر ايرانيان ..

حركة الجهاد الإسلامي تلوح بإعداد المقاومة لمفاجآت عديدة للكيان الصهيوني قريبا

اطلاعات ..

حركة أنصار الله .. الأوضاع في اليمن تتجه نحو السلام رغم وضع أمريكا المزيد من العقبات

اعتماد ..

إستمرار مسلسل الفضائح والإستقالات بحكومة المحافظين ببريطانيا بإستقالة نائب رئيس الوزراء

ابرار ..

دمشق تطالب بخروج القوات الأمريكية فورا من الأراضي السورية وبوقف سرقاتها للنفط السوري

افتاب يزد ..

رئيس الكيان الصهيوني يحذر مرة أخرى من إحتمال تداعي وإنهيار الكيان بتفاقم الصراع الداخلي ..

خراسان ..

تزايد مخاوف نتنياهو من إستمرار المظاهرات المناهضة لحكومته ولمشروع التعديلات القضائية رغم تجميده .

ارمان امروز ..

تفاقم أجواء التوتر بين اليابان وكوريا الشمالية , وحالة إنذار في صفوف الجيش الياباني

ارمان ملي ..

حصيلة ضحايا المعارك بين الجيش والدعم بالسودان نحو ستمائة شخص وأربعة آلاف جريح

جوان ..

وثائق سرية أمريكية مسربة تتحدث عن تحول أفغانستان لغرفة عمليات لوضع خطط " داعش"

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( بلدان العالم تتجاهل سياسة الحظر الأمريكية)..فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات كولومبية باتهام انتهاك اجراءات الحظر الامريكية المفروضة على ايران.

ان الولايات المتحدة تواجه تحديات دولية متزايدة على صعيد سياسة الحظر التي تنتهجها في علاقاتها مع بلدان العالم في ظل تزايد واتساع دائرة سأم ورفض المجتمع الدولي لهذه السياسة .

( إن تجاهل شركات بكولومبيا للحظر الأمريكي المفروض على إيران يعطي إنطباعا واضحا لواقع تجاهل بلدان العالم للإبتزاز الأمريكي)

وليس من المستبعد ابدا ان تواجه واشنطن رفضاعمليا دوليا واسع النطاق لاستراتيجية الحظر التي تنتهجها لفرض رؤيتها وشروطها على الاخرين في العلاقات الدولية , وليس من المستبعد ايضا ان يؤدي الاصرار الامريكي على هذه السياسة لمواجهة الولايات المتحدة لعزلة دولية واسعة .

رسالت ..

في مقالها ( بوريل والتخبط بشأن الأزمة الأوكرانية ) كتبت صحيفة رسالت ..اوروبا حائرة بشأن كيفية التعامل مع الازمة الاوكرانية , فالرئيس الفرنسي دعا بعد عودته من بكين الى انتهاج اوروبا لسياسات مستقلة عن الارادة الامريكية ووقف تبعية اوروبا للولايات المتحدة وذلك في تصريحات لم تخلو من تلويح ضمني للازمة التايوانية , الا ان المستشار الالماني اولاف شولتز سارع اثرها لاثبات اخلاصه لواشنطن بتصريحات تثمن توطيد العلاقات بين طرفي المحيط الاطلسي. وفي هذا الخضم ..

( عكست تصريحات المسؤول عن السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل واقع تخبط أوروبا بشأن الأزمة التايوانية )

بوريل اكد اهمية تايوان ومضيق تايوان للتجارة العالمية ولاوروبا بالذات منوها لمعارضة الاتحاد الاوروبي لاي تصعيد عسكري بشأن هذه الازمة , وبدى واضحا من هذا الكلام المبطن ان بوريل اراد ابداء تأييده لموقف امريكا بشكل غير مباشر في ظل حيرة اوروبية بشان سبل التعامل مع هذه الازمة من المنظار الامريكي بوجود مبدأ الصين الواحدة المعترف به دوليا.

كيهان ..

في تقريرها ( تحذيرات للمقاومة من تزايد عدد الجنود الأمريكيين بالعراق) كتبت صحيفة كيهان ..حذرت احدى فصائل المقاومة العراقية من تحركات مريبة واسعة للقوات الامريكية مشيرة لحركة نقل جوي مكثفة بين قاعدة الجهراء الامريكية بالكويت وقاعدة فيكتوريا الامريكية بمطار بغداد .

( بيان مجموعة " أصحاب الكهف" العراقية أشار لنقل عسكريين ومعدات وأجهزة عسكرية من قاعدة الجهراء لقاعدة فيكتوريا)

هذا وتحدثت مصادر قوى المقاومة في العراق عن مؤشرات تعكس تزايد عدد القوات الامريكية في الاراضي العراقية رغم القانون الداعي لخروج هذه القوات والصادر من قبل البرلمان العراقي منذ اعوام. وتقول محافل المقاومة العراقية ان واشنطن تفتعل ذرائع مختلفة لتبرير بقاء قواتها في العراق .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( الناتو والوعد العلاجي الفارغ لكييف )..خلال زيارته المفاجأة لكييف وعد الامين العام العام لحلف الناتو "ينس استولتنبرغ " مٌضيِّفَهُ الرئيسَ الاوكراني زيلنسكي بقبولِ عضويةِ اوكرانيا بحلفِ الناتو فورا بعد انتهاء الحرب ..

( إن هذا الوعد يفتقر للمصداقية تماما في ظل وجود رفض صريح من قبل بلدان رئيسية كفرنسا وتركيا وهنغاريا وحتى من قبل إيطاليا)

الامر الذي يطرح تساؤلاتٍ حول معنى ومغزى اِعطاءِ استولتنبرغ مثلَ هذا الوعد الفارغ لزيلنسكي فيما اذا كان الهدفُ من ورائه تشجيع الاخير فحسب على مواصلة رفض المبادرات الداعية لحل الازمة الاوكرانية عبر المفاوضات, والعجيب في الامر هو ان استولتنبرغ تجاهل في معرض هذا الوعد واقعَ ان الحرب الاوكرانية ما كانت تندلع لولا اصرار الناتو على التوسع شرقا رغم ابداء موسكو هواجسَ جديةً من تعرض امنها القومي للخطر واطلاقِها تحذيرات عديدة من تبعاتِ اي تحركٍ غربي لضم اوكرانيا للناتو .

ابرار ..

في تقريرِها ( سوريا تطالب بخروج القوات الأمريكية من أراضيها فورا) كتبت صحيفة ابرار ..دعت وزارة الخارجية السورية في بيان لها الى خروج القوات الامريكية من الاراضي السورية فورا وبشكل كامل .

البيان الرسمي السوري ندد في نفس الوقت بالدعم الأمريكي للجماعات الإرهابية والإنفصالية بسوريا وبسرقات النفط السوري.

دمشق طالبت في هذا البيان بانهاء النهب الامريكي للنفط السوري وتهريبِه عبر اراضي بلدان مجاورة بالتواطؤ مع جماعات ارهابية واخرى انفصالية مسلحة بسوريا. في هذا السياق نشرت صحف سورية تقارير موثقة حول اتساع دائرة سرقة تهريب النفط السوري بشكل ممنهج من قبل القوات الامريكية خلال الاشهر الاخيرة .