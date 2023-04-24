قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى

العالم - فلسطين

وحسب ما نقل وكالة "معا، بأن عناصر من الشرطة اقتحموا محيط باب الرحمة ،ثم توزعوا "عند الباب العلوي، والباب الرئيسي، وداخل المصلى"، ومنعوا المصلين التواجد داخل المصلى ومحيطه، وخلال ذلك قاموا بتفكيك بعض المحتويات مستخدمين السلالم،ثم وضعوها بأكياس سوداء وقاموا بمصادرتها بسيارة الشرطة .

وأضاف الشهود أن القوات صادرت مراوح وإضاءة وكوابل كهربائية وسماعات.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت صباح السبت " ثاني أيام عيد الفطر"، باقتحام مصلى باب الرحمة، وخلعوا تمديدات الكهرباء، وكسروا المرواح والإنارة، وفي ساعات المساء تم تصليح الكوابل الكهربائية داخل المصلى.

وأكد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس في بيان اصدره السبت أن هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته لن تتحقق باذن الله تعالى.

كما واكد المجلس ان مصلى باب الرحمة هو جزء اصيل من المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونم، هذا المسجد الذي سيبقى مسجدا اسلاميا خالصا باذن الله تعالى لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين جميعا.

ورفض المجلس هذا التدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال اعمار المسجد الاقصى ، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الاوقاف الاسلامية من أعمال صيانه وترميم للمسجد الاقصى المبارك.

واعيد فتح مصلى باب الرحمة شهر شباط 2019، بعد 16 عاما على إغلاقه ومنع الصلاة فيه ، واطلق عليها "هبة باب الرحمة".