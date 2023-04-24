افتعال الحروب والانفاق العسكري يثلج صدر اسواق السلاح!

فبمجرد اندلاع الحرب في اوكرانيا سجل الإنفاق العسكري في الدول الأوروبية لعام 2022 ارتفاعا بوتيرة سريعة غير مسبوقة، ووصل بعد الحرب في أوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي.

وأوردت دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة تواليا حيث بلغ 2,24 تريليون دولار، أو 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المئة أكثر مقارنة بالأشهر ال12 السابقة، حيث بلغ بالاجمال 480 مليار دولار خلال في عام واحد فقط من الحرب في أوكرانيا اي انه سجل ارتفاعا بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح للتسارع أكثر خلال العقد المقبل.

وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا، إذ تأتي في المرتبة السادسة بنسبة 3,1 في المئة من الانفاق العسكري العالمي، حيث تسبق المانيا التي سجلت 2,5 في المئة وفرنسا بنسبة 2,4 في المئة، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.

وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9,2 في المئة العام الماضي. اما فيما يتعلق بأوكرانيا فتشير الدراسة الى انها وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.