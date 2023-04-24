الإذاعة في ايران تدخل عامها الـ 84 وهي تمر بالعديد من التطورات

وقال حميد يزداني ابيانه مذيع في اذاعة طهران: "دخلت الى الإذاعة منذ حوالي اربع و ثلاثين سنة وعملت في قسم التمثيل واجتزت اختبارات ودورات مختلفة وأن ميزة الراديو هي العمل بالروح والاحساس والمحبة وعلينا أن ننقل كل شيء للمستمع بمشاعرنا".

وقالت نازنين مهيمني مذيعة في اذاعة طهران: "أنا أعمل في هذا المجال منذ ثلاثين عاما، ولابد أن هذا العمل كان جذابا للغاية بالنسبة لي ، مما شجعني خلال هذه الفترة على العمل فيه، ولأنني دائما أحببت الصوت".

وفي البداية كانت معظم البرامج تتألف من الموسيقى والأخبار، ولاحقا اضيفت البرامج الأدبية والفكاهية إلى قائمة برامج اذاعة طهران. وتتميز الاذاعة بما يقوم به من دور فعال في تحرير خيال المستمع وإطلاقه بلا قيود لأن سماعها لا يحتاج لجهد وعناء، كما هو الحال بالنسبة لقراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفزيون.

وقال محسن جواهري منتج في اذاعة طهران: "الراديو هو جهاز غير مرئي ومن خلال الصوت نرسل الخيال إلى المستمع ونخلق الانطباع ونجعل غير المرئي مرئيا للمستمع ومن خلال الموجة الصوتية يستطيع المستمع أن يرى ويسمع الصوت".

وفي هذا المسار البالغ من العمر 83 عاما، مرت الاذاعة بالعديد من التقلبات، وإذا كانت شبكة الراديو تبث عدة ساعات من البرامج يوما ما فقط، فاليوم توجد العديد من المحطات الإذاعية التي تبث برامجها باستمرار بتنوع اسماءها ومنها الإذاعة الخبرية والرياضية والثقافية والعديد من الاذاعات للاعلام الموجه وبلغاتها المختلفة كالاذاعة العربية.

