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شاهد.. برنامج اردني يهدف لتشجيع حب القراءة لدى الأطفال

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

'نحن نحب القراءة'، برنامج يهدف إلى تشجيع حب القراءة لدى الأطفال وغرس ثقافة القراءة في نفوسهم منذ الصغر، نتحدث عن مبادرة 'نحن نحب القراءة' التي أسستها الدكتورة رنا دجاني من الأردن عام 2006 من خلال إنشاء 'مكتبة في كل حيّ، ليتوسع لاحقا ويصل اليوم إلى 65 دولة حول العالم.

يدرّب البرنامج متطوّعين على فن قراءة القصص بصوت عالٍ للأطفال، ليصبحوا قرّاء بدورهم ويقرأوا الكتب للأطفال في مناطقهم.

ومنذ سنة 2006، تمكن البرنامج من تدريب أكثر من ثمانية آلاف متطوّع، وأُطلقت أكثر من 4 آلاف مكتبة حول العالم بفضله.

وفي البداية، انطلقت مبادرة 'نحن نحب القراءة' عام 2006 في مكتبة واحدة تخدم 20 طفلا بالأردن، بهدف تربية الأطفال على قراءة الكتب والاستمتاع بالقراءة غير المدرسية، حتى تصبح ثقافة متداولة في حياتهم المستقبلية. واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2013، انضمت إليها 300 مكتبة عبر الأردن.

وقامت المبادرة بتدريب المئات على القراءة بصوت عالٍ للآخرين في هذه المكتبات، مما ترك أثرا إيجابيا مباشرا على عشرة آلاف طفل وأثراً غير مباشر على أكثر من خمسين ألف طفل بأنحاء الأردن. واليوم انتشر البرنامج بين آلاف الاطفال بانحاء العالم.

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شاهد.. برنامج اردني يهدف لتشجيع حب القراءة لدى الأطفال

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