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مسؤول: قائد الثورة الإسلامیة سیستقبل حشدا من العمال

مسؤول: قائد الثورة الإسلامیة سیستقبل حشدا من العمال
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الشؤون الاجتماعية والثقافية لوزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية،"محمد جکشیان" إن قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی خامنئی سیستقبل حشدا من العمال بمناسبة "أسبوع العمل".

العالم - ايران

وأشار جکشیان، الیوم الاثنين ،في مؤتمر صحفي بمناسبة "أسبوع العمل والعمال"إلى الفلسفة الوجودية لهذا الأسبوع وقال: من الضروري تکریم مکانة العمل والعمال، ومعالجة القضایا المتعلقة بالقوة العاملة والإنتاج في المجتمع.

وأضاف لعب العمال دورًا رئيسا في جميع الفترات، ومنها انتصار الثورة الإسلامية والدفاع المقدس (الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد علی ایران.1980-1988) و فرض الحظر علی ایران.

واعتبر تجديد العهد مع مُثُل ومبادئ الإمام الخميني والشهداء، واستقبال قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی حشدا من العمال ، ولقاء العمال مع رئيس الجمهورية في مهرجان " امتناع" من أهم برامج أسبوع العمل.

یذکر أن أسبوع العمل يبدأ في الفترة من 25 ابريل حتی 1مايو 2023.

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