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وزير العلوم: العدو يستهدف الجامعات الايرانية لأنها من مكامن القوة

وزير العلوم: العدو يستهدف الجامعات الايرانية لأنها من مكامن القوة
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزيرالعلوم الايراني "محمد علي زلفي كل" ان العدو يستهدف اليوم الجامعات الايرانية والطلاب الجامعيين لأن الجامعات هي من مكامن قوة البلاد.

العالم - ايران

واضاف وزير العلوم في كلمة القاها امام مراسم الاحتفاء بـ 115 شهيدا عالما ومتخصصا في محافظة لرستان غرب ايران اليوم الاثنين اننا مدينون للشهداء العظام الذين جلبوا بتضحياتهم الامن والاستقرار والاستقلال السياسي لنا ولم نحصل على سيادتنا الوطنية بسهولة حتى نفرط بها بسهولة.

وقال وزير العلوم ان العلم والتكنولوجيا باتا أدوات لغزو البلدان وان هذه القوة الناعمة هي اليوم في يد الطلاب الجامعيين والجامعات، وان العدو يستهدف الجامعات الايرانية اليوم وهو يتبع اسلوبين في هجمته اولهما تحديد نقاط ضعفنا وتضخيمها ، وثانيهما تحديد نقاط قوتنا لمواجهتها والقضاء عليها وان الجامعة هي من مكامن قوة بلادنا.

وشدد وزير العلوم الايراني في كلمته ان العدو يسخر امواله وامكانياته من اجل تحريض جامعاتنا على الحكم والنظام ويجب علينا ان نكون عقلاء ونسير على العكس من مخططات الاعداء.

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وزير العلوم: العدو يستهدف الجامعات الايرانية لأنها من مكامن القوة

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